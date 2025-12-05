RZ-Adventskalender 5. Türchen: Die Schokoladendiebin Silke Müller 05.12.2025, 04:59 Uhr

i Herrlich verführerisch: die Schokolade in einem Adventskalender. Matthias Bein. picture alliance/dpa

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter dem fünften Türchen verbirgt sich eine dreiste Schokoladendiebin – die dann doch erwischt wurde.

Ja, schon in meiner Kindheit gab es den Adventskalender, der mit seinen 24 Türchen das Warten aufs Christkind versüßte. Meine Geschwister und ich bekamen ihn stets von meiner Oma. Und die Schokolade darin – sie schmeckte einfach anders und mir viel besser als die Süßigkeiten, die ich mir übers Jahr einverleibte.







