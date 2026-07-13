Ein Paar aus Schuld steht fünf Jahre nach der Katastrophe in den Trümmern ihres Wohnhauses. Der Anbau ist noch immer baufällig, muss abgerissen werden. Doch es fehlt Geld und die Kraft schwindet. Warum die Peereboms noch immer in einer Ruine leben.
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Verloren blickt sich Andreas Peereboms um. Er steht in seinem Schlafzimmer. Besser gesagt, das, was davon nach der Flut in Schuld noch übrig ist. Eine graue Matratze lässt das erahnen, vielleicht auch die goldfarbene Deckenleuchte. Abseits dessen ist der einsturzgefährdete Raum ein Symbol des gescheiterten Wiederaufbaus.