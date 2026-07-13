Paar aus Schuld verzweifelt
5 Jahre nach der Flut – Schlafzimmer bleibt eine Ruine
Paula und Andreas Peereboms stehen in einer einsturzgefährdeten Ruine, einem ehemaligen Schlafzimmer. Die Flut hat das Ehepaar s
Paula und Andreas Peereboms stehen in einer einsturzgefährdeten Ruine, einem ehemaligen Schlafzimmer. Die Flut hat das Ehepaar schwer getroffen. Noch heute kämpfen sie mit den Folgen.
Michael Illjes

Ein Paar aus Schuld steht fünf Jahre nach der Katastrophe in den Trümmern ihres Wohnhauses. Der Anbau ist noch immer baufällig, muss abgerissen werden. Doch es fehlt Geld und die Kraft schwindet. Warum die Peereboms noch immer in einer Ruine leben. 

Lesezeit 5 Minuten
Verloren blickt sich Andreas Peereboms um. Er steht in seinem Schlafzimmer. Besser gesagt, das, was davon nach der Flut in Schuld noch übrig ist. Eine graue Matratze lässt das erahnen, vielleicht auch die goldfarbene Deckenleuchte. Abseits dessen ist der einsturzgefährdete Raum ein Symbol des gescheiterten Wiederaufbaus.
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