Der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 war am Mittwochabend Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“. Seitdem hat die Polizei 45 neue Hinweise erhalten. Sie beziehen sich vor allem auf einen Zeugen.
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Schon während der Ausstrahlung der neuen Folge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ am Mittwochabend, 9. September, zeichnete sich ab, dass der Missbrauchsfall aus Oberdürenbach, um den es unter anderem in der Sendung ging, kein gewöhnlicher Fall ist.