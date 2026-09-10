Nach Sendung „Aktenzeichen XY“ 45 neue Hinweise zum Missbrauchsfall in Oberdürenbach Celina de Cuveland 10.09.2026, 13:46 Uhr

i Moderator Rudi Cerne steht im ZDF-Studio von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" auf dem Bavaria Film Gelände. Peter Kneffel/dpa

Der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 war am Mittwochabend Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“. Seitdem hat die Polizei 45 neue Hinweise erhalten. Sie beziehen sich vor allem auf einen Zeugen.

Schon während der Ausstrahlung der neuen Folge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ am Mittwochabend, 9. September, zeichnete sich ab, dass der Missbrauchsfall aus Oberdürenbach, um den es unter anderem in der Sendung ging, kein gewöhnlicher Fall ist.







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