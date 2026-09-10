Nach Sendung „Aktenzeichen XY“
45 neue Hinweise zum Missbrauchsfall in Oberdürenbach
Moderator Rudi Cerne steht im ZDF-Studio von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" auf dem Bavaria Film Gelände.
Moderator Rudi Cerne steht im ZDF-Studio von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" auf dem Bavaria Film Gelände.
Peter Kneffel/dpa

Der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 war am Mittwochabend Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“. Seitdem hat die Polizei 45 neue Hinweise erhalten. Sie beziehen sich vor allem auf einen Zeugen.

Lesezeit 2 Minuten
Schon während der Ausstrahlung der neuen Folge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ am Mittwochabend, 9. September, zeichnete sich ab, dass der Missbrauchsfall aus Oberdürenbach, um den es unter anderem in der Sendung ging, kein gewöhnlicher Fall ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren