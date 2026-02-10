Inzwischen hat das Narren-Aufwiegen des Süßwarenherstellers Haribo in der Grafschaft schon Tradition. Beim zehnten Aufwiegen kamen jetzt 389 Kilogramm zusammen, sodass sich die Jecken über 400 Kilo Fruchtgummi als Wurfmaterial freuen können.
Wenn Süßwarenproduzent Haribo mit seiner großen Waage anrückt, dann sind die leckeren Gummibärchen oder Lakritze nicht weit. Im Oktober gibt es diese immer für Kastanien und Eicheln, an Karneval kommen quicklebendige Kinder auf die Waage. Dann nämlich findet im Ringener Rathaus das traditionelle Narren-Aufwiegen statt.