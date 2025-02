Förderbescheide übergeben 3,8 Millionen Euro für zehn Kommunen am Rhein 10.02.2025, 16:00 Uhr

i Aus den Händen von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (Mitte) erhielten in Remagen Vertreter von zehn Kommunen im nördlichen Rheinland-Pfalz Förderbescheide im Gesamtwert von 3,8 Millionen Euro. Christian Koniecki

Auch im ländlichen Raum mobil bleiben, ohne eigenes Auto: Dieses Ziel wollen zehn Gemeinden am Rhein mit sogenannten Mobilitätsstationen erreichen. Geld dafür kam jetzt aus Mainz.

Wirtschaftsministern Daniela Schmitt hat zehn der elf Kommunen des kommunalen Verbundprojekts „Mitten am Rhein“ im Rathaus in Remagen Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 3,8 Millionen Euro überreicht. Die Kommunen möchten damit gemeinsam ein regionales Netz aus Mobilitätsstationen aufbauen, um so zu mehr klimafreundlicher Mobilität und zur Steigerung der Attraktivität ihrer Innenstädte und Ortszentren beitragen.

