Der Unfall auf der B257 zwischen Quiddelbach und Nürburgring, zu dem die Polizeiinspektion Adenau am Freitag, 25. Juli, abends eine Erstmeldung schickte, hat ein tragisches Ende genommen. Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen dem BMW eines Briten und dem Ford Fiesta eines Franzosen ist ein 33-jähriger Insasse des Ford an seinen Verletzungen gestorben.

Dazu meldet die Polizei: „Am Freitagabend, 25. Juli, gegen 20.16 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Brite mit seinem BMW 135i, die B257 von der Ortschaft Quiddelbach kommend in Fahrtrichtung Nürburgring.“ Zur selben Zeit sei ein 27-jähriger Franzose mit seinem Ford Fiesta auf der B257 in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

Frontalzusammenstoß in einer Linkskurve

In einer Linkskurve fuhr der BMW-Fahrer zu weit links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Ford Fiesta zusammen. „Durch den massiven Zusammenstoß erlitten die beiden Briten im BMW und vier französische Staatsbürger im Ford Fiesta schwere Verletzungen“, heißt es weiter.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Neuwied, Bonn, Daun und Koblenz gebracht. Ein 33-jähriger Franzose, der in dem Ford gesessen hatte, erlag wenig später in einer Klinik seinen Verletzungen. Die B257 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Adenau und Potsdamer Platz beidseitig gesperrt werden.

Im Einsatz waren viele Rettungskräfte aus der Umgebung. Neben den Feuerwehren aus Adenau, Antweiler, Quiddelbach und Nürburg mit 48 Kräften waren fünf Rettungswagen, zwei Hubschrauber und zwei Notarztfahrzeuge an der Unfallstelle.

Nach einem schweren Unfall auf der Strecke, bei dem erst Ende Juni Motorradfahrer schwer verletzt wurden, hatte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung erklärt, kritisch seien auf diesen sehr kurvenreichen Strecken unter anderem die langen Anfahrten von Touristenfahrern zum Nürburgring. Wenn diese von der Anreise müde seien und die scharfen Kurven rund um den Ring fahren müssten, die hohe Aufmerksamkeit erforderten, könne das zum Problem werden.