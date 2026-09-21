Jubiläum in der Quellenstadt
300 Jahre St. Maria Himmelfahrt Bad Breisig gefeiert
Anlässlich des Jubiläums hat Autor Günter Ewen Archive durchstöbert und ein Buch über die Kirche und Begebenheiten rund um diese
Anlässlich des Jubiläums hat Autor Günter Ewen Archive durchstöbert und ein Buch über die Kirche und Begebenheiten rund um diese verfasst.
Judith Schumacher

Die Kirche St. Maria Himmelfahrt in Bad Breisig feiert 300 Jahre ihres Bestehens. Bei Lesung und Musik präsentierten Akteure ein neues Buch und Archivfunde, die die bewegte Geschichte der Barockkirche in neuem Licht zeigen.

Lesezeit 2 Minuten
Während sich draußen die Besucher des Zwibbelsmaates an zahlreichen Ständen die Taschen mit allerlei Handelswaren füllten, ging es in der Kirche St. Maria Himmelfahrt in Bad Breisig um den eigentlichen Ursprung des traditionellen Marktes und das 300-jährige Jubiläum des Gotteshauses.
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