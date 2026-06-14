Zwischen guter Pace und Kostüm 2750 Laufbegeisterte gehen beim Ahrathon an den Start Jochen Tarrach 14.06.2026, 14:00 Uhr

i Auch Römer waren beim Ahrathon mit dabei. Martin Gausmann

Zwischen Reben und Weinständen verwandelte sich Bad Neuenahr-Ahrweiler am Samstag in eine bunte Laufsportveranstaltung: Der Ahrathon zog Tausende Teilnehmer auf die Strecke – und natürlich waren wieder kreative Kostüme zu sehen.

Sport kann nicht nur gut für das Wohlbefinden des Körpers sein, sondern auch recht lustig. Das zeigte sich einmal mehr am Samstag bei der 13. Auflage des Ahrathons am Weingut Sonnenberg in Bad Neuenahr. Rund 2750 Teilnehmer aus ganz Deutschland und den Nachbarländern und damit mehr als in den Jahren zuvor hatten sich bei den Organisatoren Marc Linden vom Weingut und Markus Dennschlag vom TV06 Bad Neuenahr zu dem sportlichen Event mit ...







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