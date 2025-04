Geht ein Haushaltsjahr zu Ende, ist eine Kommune grundsätzlich nach Maßgabe der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung dazu verpflichtet, binnen sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres einen entsprechenden Jahresabschluss vorzulegen. So auch in der Verbandsgemeinde Adenau. Dennoch sind dort aktuell 274 Jahresabschlüsse offen, also noch nicht erstellt worden. 47 davon stammen aus dem Haushaltsjahr 2024, der Rest aus den Vorjahren – der letzte vorliegende Jahresabschluss der Verbandsgemeinde (VG) Adenau stammt aus dem Jahr 2020, der letzte Abschluss der Stadt Adenau von 2019.

Doch wie diesen Rückstand, der mit jedem neuen Haushaltsjahr anwächst, jemals aufholen? Diese Frage beschäftigt die VG seit Längerem. Klar ist, wie VG-Bürgermeister Guido Nisius während der jüngsten VG-Ratssitzung bilanzierte: „Allein schaffen wir es nicht.“ Rund 908 Projekttage sind nach Berechnungen der VG notwendig, um die bis 2024 aufgelaufenen 227 Jahresabschlüsse samt der notwendigen Anlagenbuchhaltung fertigzustellen. Geht man von rund 230 Arbeitstagen pro Jahr aus, die ein Mitarbeiter im Dienst ist, wäre ein Mitarbeiter der VG-Verwaltung mit der Aufarbeitung des derzeitigen Abschlussdefizits rund vier Jahre beschäftigt. „Im Normalbetrieb, also im regulären Tagesgeschäft ist dies von der VG-Verwaltung nicht zu stemmen“, weiß Nisius.

Personalknappheit und die Folgen der Ahrflut haben zu Bearbeitungsrückstand geführt

Doch wie ist es überhaupt zu diesem immensen Rückstau an unerledigten Abschlüssen in der VG-Verwaltung gekommen, wird sich so mancher fragen. Die Antwort auf diese Frage ist simpel und vielschichtig zugleich: Dass die gesetzlichen Vorgaben zur fristgerechten Jahresabschlusserstellung nicht eingehalten werden konnten, sei insbesondere auf langfristige Krankheitsausfälle und Personalfluktuationen zurückzuführen, sowie auf die der Ahrflut, die erhebliche Ressourcen gebunden und eine Prioritätenverschiebung in der Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben erfordert habe.

Zudem habe man Personal, dass extra für die Abarbeitung des Abschlussrückstands eingestellt habe, anderweitig einsetzen müssen, um die Personalknappheit in anderen Abteilungen zu kompensieren. Auch eine Softwareumstellung im Bereich der Buchhaltung habe zu zeitlichen Verzögerungen geführt.

Dass die VG-Verwaltung in ihrer Funktion als „Schreibstube der Ortsgemeinden“, wie sie sich selbst oftmals bezeichnet, mit der Erstellung von Jahresabschlüssen deutlich hinterherhinkt, ist in der Verbandsgemeinde nichts Neues. Vielmehr sind die Folgen dieses Rückstaus regelmäßig spürbar, wenn die jährlichen Haushaltsberatungen anstehen. Denn: Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse konnten mit Ausnahme der VG Adenau (letzter Jahresabschluss 2020) und der Stadt Adenau (letzter Jahresabschluss 2019) die sonstigen Jahresabschlüsse ab 2019 bislang nicht aufgestellt werden.

In den jeweiligen Kommunen im Adenauer Land trifft die VG-Verwaltung mit diesem Abschlussrückstand nicht immer auf Verständnis. Bei Abstimmungen zum Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Adenau hatten sich etwa 14 Stadtratsmitglieder demonstrativ wegen der bis zu diesem Zeitpunkt fehlenden Jahresabschlüsse enthalten und angeprangert, dass Haushaltsberatungen ohne valide Zahlen hätten durchgeführt werden müssen. Gleichzeitig war die Forderung laut geworden, den Bearbeitungsrückstand durch das Einsetzen von externen Dienstleistern zu minimieren.

Eine Forderung, die auch die VG zwischenzeitlich selbst als eine mögliche Lösung angedacht hat. Doch die Kosten, die im Rahmen dieser Bearbeitungslösung entstünden, sind nach Berechnungen der VG enorm. So belaufen sich die durchschnittlichen Sachkosten pro Jahresabschluss auf rund 4772 Euro. Allein bei den bis 2024 offenen 227 Jahresabschlüssen nebst Anlagenbuchhaltung seien dies rund 1.083.364 Euro.

„Die Frage ist daher, ob es nicht besser ist, eine MItarbeiterin oder einen Mitarbeiter einzustellen, der sich die nächsten vier Jahre um die Abarbeitung des Rückstands kümmert“, gab VG-Chef Nisius zu bedenken. So seien die Personalkosten für einen Sachbearbeiter mit einem Jahresbruttogehalt von rund 66.500 Euro bei einer entsprechenden Einstellung nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst deutlich geringer.

Neues Personal und einfachere Abschlusserstellung sollen Rückstand schwinden lassen

Von den Mitgliedern des VG-Rats wurde dieser Aspekt mit Wohlwollen honoriert. Ebenso wie bereits die Mitglieder des der Ratssitzung vorausgegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sprachen auch sie sich für die zeitnahe Schaffung einer neuen Sachbearbeiterstelle aus.

Zugleich rangen sie der VG-Verwaltung die Zusage ab, dass ein weiterer Mitarbeiter aus der Verwaltung für die Bearbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse beauftragt werden wird, sodass der Bearbeitungsrückstand schnellstmöglich abgearbeitet werden kann. Damit die ausstehenden Jahresabschlüsse schneller fertig sind, sprachen sich die Ratsmitglieder zudem für eine vereinfachte, also für eine inhaltlich verschlankte Ausführung der Abschlüsse aus.