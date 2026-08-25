Nach Bluttat von Ahrweiler 26-Jähriger befindet sich in Justizvollzugskrankenhaus Celina de Cuveland 25.08.2026, 14:00 Uhr

i Am Tatort in Ahrweiler hat jemand Blumen abgelegt und ein Teelicht in Gedenken an die Verstorbenen aufgestellt. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Ehepaar ist am vergangenen Mittwochmorgen in seiner Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 26 Jahre alte Sohn. Dieser ist selbst verletzt und wurde nun in ein JVA-Krankenhaus verlegt.

Der 26 Jahre alte Mann, der am frühen Mittwochmorgen, 19. August, seine Eltern in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ahrweiler durch Messerstiche getötet haben soll, ist inzwischen in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Das teilt die Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung mit.







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