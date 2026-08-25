Nach Bluttat von Ahrweiler
26-Jähriger befindet sich in Justizvollzugskrankenhaus
Am Tatort in Ahrweiler hat jemand Blumen abgelegt und ein Teelicht in Gedenken an die Verstorbenen aufgestellt.
Am Tatort in Ahrweiler hat jemand Blumen abgelegt und ein Teelicht in Gedenken an die Verstorbenen aufgestellt.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Ehepaar ist am vergangenen Mittwochmorgen in seiner Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 26 Jahre alte Sohn. Dieser ist selbst verletzt und wurde nun in ein JVA-Krankenhaus verlegt.

Lesezeit 2 Minuten
Der 26 Jahre alte Mann, der am frühen Mittwochmorgen, 19. August, seine Eltern in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ahrweiler durch Messerstiche getötet haben soll, ist inzwischen in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Das teilt die Koblenzer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Zeitung mit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren