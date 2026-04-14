Schon wieder Messerangriff?
25-Jähriger soll in Bad Neuenahr zugestochen haben
Am Landgericht Koblenz muss sich ein 25-Jähriger aus dem Ahrtal wegen versuchten Totschlags verantworten.
Am Landgericht Koblenz muss sich ein 25-Jähriger aus dem Ahrtal wegen versuchten Totschlags verantworten.
Silke Müller

Nach dem Prozess wegen eines Messerangriffs in Bad Breisig, bei dem nur noch das Urteil aussteht, hat nun die Hauptverhandlung am Landgericht Koblenz wegen eines ähnlichen Falls begonnen. Diesmal soll jemand in Bad Neuenahr zugestochen haben. 

Lesezeit 2 Minuten
Schon wieder muss sich das Landgericht Koblenz mit einem Messerangriff beschäftigen, der sich im Kreis Ahrweiler ereignet haben soll – diesmal in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das jedenfalls wirft die Staatsanwaltschaft Koblenz einem 25-Jährigen aus dem Ahrtal vor.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

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