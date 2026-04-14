Nach dem Prozess wegen eines Messerangriffs in Bad Breisig, bei dem nur noch das Urteil aussteht, hat nun die Hauptverhandlung am Landgericht Koblenz wegen eines ähnlichen Falls begonnen. Diesmal soll jemand in Bad Neuenahr zugestochen haben.
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Schon wieder muss sich das Landgericht Koblenz mit einem Messerangriff beschäftigen, der sich im Kreis Ahrweiler ereignet haben soll – diesmal in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das jedenfalls wirft die Staatsanwaltschaft Koblenz einem 25-Jährigen aus dem Ahrtal vor.