Deutsche Erstaufführung „2:22 – eine Geistergeschichte“ im Kleinen Theater Thomas Kölsch 04.02.2026, 05:00 Uhr

i Lauren (Marie-Theres Jestädt, links) ist die beste Freundin von Sam (Yannik Hehlgans) – und hätte sich auch durchaus mehr vorstellen können. Doch Sam hat stattdessen Jenny (Anna Möbus) geheiratet. Thomas Koelsch

Das Theaterstück „2:22“ des britischen Autors Danny Robbins findet im Kleinen Theater in Bad Godesberg seine deutsche Uraufführung. Und die lohnt sich. Neben dem entsprechenden Gruselfaktor bringt sie auch brilliant gespielte Charaktere mit sich.

Ein altes Haus, ein abwesender Ehemann und mysteriöse Schritte im Kinderzimmer, die immer zur gleichen Zeit über das Babyfon erklingen: Das alles deutet auf eine klassische Horror-Geschichte hin. Doch obwohl die genannten Elemente den Ausgangspunkt für das Theaterstück „2:22“ des britischen Autors Danny Robbins bilden, würde die Reduktion auf diese Schlagworte der dunklen Komödie nicht gerecht.







