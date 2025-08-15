Jetzt ist klar, wie das neue Gebäude der Tourist-Info in Bad Bodendorf aussehen soll. Es wird ein eingeschossiger Bau, angepasst an HQ100, mit Aufenthaltsraum und Verkaufsbereich. Und es wird noch eine Besonderheit geben.

Die finale Entscheidung, wie die Tourist-Info in Sinzigs Stadtteil Bad Bodendorf auszusehen hat, ist jetzt im Bauausschuss gefallen. Das Gebäude war bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt worden. Der rund 1,8 Millionen teure Bau wird nun teilweise aus dem Wiederaufbaufonds finanziert. Da sich zuvor der Stadtrat nicht zu einer der Ausführungsvarianten, die durch die Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi) vorgeschlagen worden waren, durchringen konnte, sollten die Fraktionen Änderungsvorschläge einreichen. Dies wurde auch in großem Umfang wahrgenommen, wie Bürgermeister Andreas Geron erklärte.

Begegnungsort unter dem Gebäude wurde abgelehnt

Die maßgeblichen Punkte wurden von der Gewi gewertet, wie Projektleiterin Nadine Baumann vortrug. Doch das war einigen Mitgliedern des Gremiums nicht genug. So wurde aus dem Bad Bodendorfer Ortsbeirat der Wunsch vorgetragen, die Aufständerungshöhe nach oben zu korrigieren, damit sich unter dem Gebäude noch ein Begegnungsort fände. Doch dies lehnte der Rat mehrheitlich ab. Unter anderem, weil der gesamte Boden dann komplett versiegelt hätte werden müssen. Letztlich entschied sich der Bauausschuss für die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Variante, bei der die Sockelhöhe des eingeschossigen Gebäudes dem Hochwasserquotienten (HQ) 100 entspricht. Die Sockelverkleidung ist im weiteren Verlauf noch mit der SGD Nord abzustimmen. Der Regenunterstand – etwa für die Bushaltestelle aus dem Bestand – wird im Wiederaufbau über einen separaten, frei stehenden Unterstand auf dem Grundstück wiederhergestellt. Klaus Hahn (Bündnis90/Die Grünen) fand als einziger alle Varianten falsch und schlug vor, zur Zweigeschossigkeit zurückzukehren.

Integrierter Automatenladen weiterhin im Gespräch

Der Zugang zum Gebäude soll nach dem mehrheitlichen Beschluss nicht über eine Rampe, sondern über eine Treppe plus Hub-Lift wegen der Barrierefreiheit erfolgen. Der Aufenthaltsraum wird eine Größe von 80 Quadratmetern haben, der Verkaufsbereich, in dem Automaten aufgestellt werden sollen, eine von rund 40 Quadratmetern.

„Einen Pächter für einen Laden müsste man erst noch finden. Wie sich die wirtschaftlichen Verhältnisse allgemein bis zur Fertigstellung entwickeln, muss man erst mal sehen“, so Geron. Ein Automatenverkauf würde ein vielseitiges Angebot vorhalten. Hierzu ist bereits mindestens ein interessierter Betreiber vorhanden, welcher zudem zeitnah zu Vertragsgesprächen bereit wäre, um Sicherheit zu bieten. Das Angebot könnte über reguläre Öffnungszeiten hinaus aufrecht gehalten werden.

Überlegt wird noch, ob es möglich ist, die Terrasse zu vergrößern und eine Kameraüberwachung zu installieren. Der Eigenanteil der Stadt für den Verkaufsbereich wird bei 120.000 Euro liegen, wie Nadine Baumann ausführte. Zum zeitlichen Bauablauf schätzte sie, dass der Abriss der alten Tourist-Info am Kurpark in Bad Bodendorf im Frühjahr 2026 erfolgen könnte. Mit der Fertigstellung des Gebäudes könne im Frühjahr 2027 gerechnet werden.