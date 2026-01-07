Innenstadt wird neu entwickelt 2026 wird in Remagen ein Jahr der Riesenprojekte Judith Schumacher 07.01.2026, 05:00 Uhr

i Bürgermeister Björn Ingendahl wird sich am 22. März erneut zur Wahl stellen. Judith Schumacher

Das Jahr 2026 wird für die Stadt Remagen ein Jahr der Giga-Zukunftsprojekte: Neue Innenstadt, Bürgermeisterwahl, Freibadsanierung, Pläne für die Waldburg und Krankenhauszukunft stellen Bürgermeister Björn Ingendahl vor Herausforderungen.

Das kommende Jahr bringt für Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl viele Herausforderungen mit sich. Der erste wichtige Termin steht mit dem Besuch des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch am 23. Januar im Foyer der Rheinhalle an, um mit ihm das Thema Schließung Krankenhaus Maria Stern zu besprechen.







