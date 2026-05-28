Tochter meldet sich zu Artikel 2012 auf Nürburgring überfahren: Vater hat überlebt Maja Wagener 28.05.2026, 15:00 Uhr

i Lebensbedrohlich verletzt wurde Peer Mattijat, als er im Juli 2012 mit seinem Motorrad in der Nordschleife auf dem Nürburgring fuhr (Symbolbild). David Young/dpa. picture alliance/dpa

Am 9. Juli 2012 wurde Peer Mattijat auf dem Nürburgring überfahren und lebensgefährlich verletzt. In einem Artikel unserer Zeitung berichteten wir darüber. Ein Satz darin ließ Tochter Katharina nicht los – bis heute. Also schrieb sie uns eine E-Mail.

Kürzlich erreichte unsere Redaktion eine E-Mail. „Durch Zufall kam ich gerade auf einen alten Beitrag von euch. In diesem Bericht geht es um meinen Papa“, schreibt Katharina Mattijat darin. „Motorradfahrer wird auf Nordschleife überfahren und schwebt in Lebensgefahr“ lautete der Titel am 9.







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