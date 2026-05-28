Am 9. Juli 2012 wurde Peer Mattijat auf dem Nürburgring überfahren und lebensgefährlich verletzt. In einem Artikel unserer Zeitung berichteten wir darüber. Ein Satz darin ließ Tochter Katharina nicht los – bis heute. Also schrieb sie uns eine E-Mail.
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Kürzlich erreichte unsere Redaktion eine E-Mail. „Durch Zufall kam ich gerade auf einen alten Beitrag von euch. In diesem Bericht geht es um meinen Papa“, schreibt Katharina Mattijat darin. „Motorradfahrer wird auf Nordschleife überfahren und schwebt in Lebensgefahr“ lautete der Titel am 9.