Missbrauch in Oberdürenbach 2000 Männer aus dem Brohltal können DNA-Proben abgeben Martin Ingenhoven 23.01.2026, 16:30 Uhr

i Besonders am Freitagnachmittag war der Andrang so groß, dass es zu längeren Wartezeiten vor dem Testbereich kam. Martin Ingenhoven

Der Andrang vor der Sporthalle in Niederzissen war am Freitag groß. Die Polizei führte dort eine zweite DNA-Reihenuntersuchung durch, die Licht ins Dunkel des sexuellen Missbrauchs an einer Siebenjährigen in Oberdürenbach bringen soll.

Die Fassungslosigkeit im Brohltal ist immer noch zu spüren, nachdem im vergangenen Juni ein siebenjähriges Mädchen sexuell missbraucht worden war. Bisherige Ermittlungen konnten nicht zur Identifikation des Täters führen. Hierzu gehört bereits eine DNA-Reihenuntersuchung in Oberdürenbach, die aber keine weiteren Hinweise ergab.







Artikel teilen

Artikel teilen