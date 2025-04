Vier Jahre lang wurde die Kapelle St. Josef in Walporzheim aufwendig renoviert, nachdem die Flut sie 2021 schwer beschädigt hatte. Am Ostermontag wurde die „neue“ Kapelle nun gerade wieder eingesegnet, da macht sich schon die nächste Nachricht um St. Josef breit. Nun geht es um die 20 historischen Kirchenbänke, die die Kapelle bis zur Flutnacht geschmückt haben. Sie sollen versteigert werden.

Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen können teilnehmen

In einer besonderen Benefizaktion werden am Sonntag, 25. Mai, besagte historische Kirchenbänke der Kapelle St. Josef in Walporzheim an die Meistbietenden versteigert. Die Veranstaltung findet ab 13 Uhr im Innenhof der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr in Walporzheim statt. Eingeladen sind, so der Freundeskreis der Kapelle St. Josef in einer Pressemitteilung, Unternehmen wie auch Privatpersonen, ein Stück regionaler Geschichte zu erwerben – und damit zugleich den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe 2021 zu unterstützen. Für das leibliche Wohl ist ab 12 Uhr gesorgt.

Die Bänke, die durch die Flut stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, können aufgrund der neuen Fußbodenheizung nicht mehr in der Kapelle verwendet werden. Stattdessen erhalten sie nun die Chance auf ein neues Zuhause – sei es als stilvolles Möbelstück, kreatives Upcycling-Objekt oder liebevolles Erinnerungsstück.

Bänke stehen aktuell noch im Siegerland

Die Bänke befinden sich derzeit noch im Siegerland, wo sie nach der Flut zwischengelagert worden sind. Nun sollen sie vor der Auktion noch einmal gesäubert und aufbereitet werden. Dass sie nicht wieder in der Kapelle genutzt werden können, lag an ihrer Verankerung. „Diese Kirchenbänke hätten wieder im Boden verankert werden müssen“, berichtet Harald Knieps vom Freundeskreis der Kapelle. „Das geht aber nicht, wenn dort die Leitungen für die neue Fußbodenheizung verlaufen.“

i Auch diese Bank aus der Kapelle St. Josef wird versteigert. Karl Knieps

Prominente Unterstützung erhält die Versteigerung durch Walter „Waldi“ Lehnertz, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Er wird die Funktion des Auktionators übernehmen, wie Harald Knieps mitteilt. Der Antiquitätenhändler aus der Eifel bringt seine unverwechselbare Art und seine Expertise mit, um die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Geld kommt wieder der Kapellenrenovierung zugute

Besonders angesprochen, so der Freundeskreis der Kapelle St. Josef, sind Unternehmen aus dem Kreis Ahrweiler, die sich durch die Aktion nicht nur gesellschaftlich engagieren, sondern auch ihre regionale Verbundenheit zeigen möchten. So könnten Unternehmen eine Kirchenbank als besonderes Designobjekt für ihre Geschäftsräume erwerben oder eine Bank für eine kirchliche Einrichtung sponsern und eine individuelle Anerkennungsplakette erhalten.

Das Geld aus der Auktion fließt dann wieder in die noch offenen Kosten der Renovierung von St. Josef und auch in noch anstehende Arbeiten an der Flutkapelle in den Weinbergen von Walporzheim. Dort soll etwa noch eine Infotafel installiert werden. Auf ein Grundgebot pro Bank haben sich die Organisatoren noch nicht vollends verständigt. Da Walter Lehnertz aber bekannt ist für ein obligatorisches Startgebot von 80 Euro, wäre das eine Option, so Knieps.

Die Kapelle St. Josef, die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 schwer beschädigt wurde, ist inzwischen umfassend renoviert worden – dank finanzieller Unterstützung des Bistums Trier und dem Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aus der Gemeinde. Die Kapelle steht heute sinnbildlich für den Zusammenhalt und die Widerstandskraft der Region. Die kirchliche Stätte wurde am Ostermontag, 21. April, feierlich durch Bischof Stephan Ackermann eingeweiht. Zahlreiche Bürger kamen zu einem ersten Gottesdienst.

Interessierte können sich bereits im Vorfeld der Versteigerung per E-Mail an kapelle-walporzheim@ gmx.de wenden.