Niedrigwasser in den Flüssen
1949: Das Jahr, in dem die Ahr vollständig austrocknete
Die Ahr war 1949 total trocken. Im Hintergrund die Amseltal-Brücke.
Die Ahr war 1949 total trocken. Im Hintergrund die Amseltal-Brücke.
Martin Gausmann

Während der Rhein die Rekordwerte beim Niedrigpegelstand knackt, tröpfelt die Ahr so dahin. Sie führt noch Wasser, das sah aber auch schon mal anders aus. Unser Fotograf fand dieses Bild aus dem Jahr 1949 in seinem Archiv.

Lesezeit 1 Minute
Die Ahr tröpfelt derzeit nur so vor sich hin. Oder besser gesagt: das, was von ihr noch übrig ist. Die extreme Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen setzen nicht nur dem Rhein massiv zu, auch die Ahr ist vom Niedrigwasser betroffen. Am Montagmittag waren die Pegelstände bei Altenahr (43 Zentimeter), Müsch (40 Zentimeter) und Bad Bodendorf (50 Zentimeter) ebenfalls niedrig.
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