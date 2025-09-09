Es gibt viele Gründe, warum Kinder nach dem Schritt von der Kita in die Grundschule zunächst mal Schwierigkeiten damit haben, sich auf die Anforderungen von Schule einzustellen. Im Kreis Ahrweiler gibt es Lernpaten, die Hilfestellung geben können.

Mit dem Ende der Sommerferien geht es für die Lernpaten im Kreis Ahrweiler in die nächste Runde. Einige der frisch eingeschulten Neuzugänge in den Grundschulen, bei denen sich abzeichnet, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lernstoff haben, bekommen im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung ehrenamtliche Helfer an die Seite gestellt, die mit den Kindern ein- bis zweimal in der Woche für eine Stunde ausgewählte Aspekte des Unterrichts durchgehen und ihnen auch bei Sprachbarrieren helfen.

Projekt vor sechs Jahren ins Leben gerufen

Dabei vermitteln sie nicht nur die aktuellen Unterrichtsinhalte, sondern stehen auch bei weiteren Fragen zur Seite oder unterstützen die Schüler, sich selbst zu organisieren. Die Lernpaten möchten dabei den Kindern den Start ins Schulleben erleichtern und eine gute Grundlage für die weitere Schullaufbahn schaffen.

Das Projekt wurde vor sechs Jahren durch die Kreisverwaltung Ahrweiler und den Caritasverband Rhein-Mosel ins Leben gerufen. Jüngst hat sich der Jugendhilfeausschuss des Kreises dafür ausgesprochen, das Projekt zu verstetigen. Pro Jahr stehen rund 44.000 Euro jährlich zur Verfügung, um neben Personalkosten auch Sachkosten und Honorarkosten für Schulungen zu finanzieren. Gefördert wird das Projekt auch von der Initiative „Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration.

Die RZ unterhielt sich mit fünf der insgesamt aktuell 19 Lernpaten, die an 18 Grundschulen im Kreis tätig sind, und der Koordinatorin Nicole Piclum von der Caritas:

Rosemarie Weis aus Löhndorf war bis zu ihrem Ruhestand bei der Sinziger Stadtkasse tätig. Um etwas Sinnvolles zu tun, engagierte sie sich zunächst bei den Lesepaten um Brigitte Spitz und kam so über eine Tagesvertretung an einen Jungen und dann gleich an eine ganze Familie. Denn die Mutter des Jungen profitierte auch von dem Wissen der Rentnerin. „Mittlerweile hat der Junge selbst Kinder“, sagt Rosemarie Weis lächelnd.

„Den Lehrern haben die Eltern nicht geglaubt, aber ich hatte zu ihnen ein so gutes Verhältnis, dass sie auf mich gehört haben.“

Rosemarie Weis, Lernpatin

Als das Angebot der Lesepaten auslief, wechselte sie zu den Lernpaten der Caritas. Dort konnte sie unlängst die Eltern eines Mädchens davon überzeugen, dass dieses faktisch zu viele Handicaps hatte, um im regulären Schulbetrieb nicht unterzugehen und riet ihnen, es auf der Förderschule anzumelden. „Den Lehrern haben die Eltern nicht geglaubt, aber ich hatte zu ihnen ein so gutes Verhältnis, dass sie auf mich gehört haben“, berichtet sie.

Grundsätzlich legt Rosemarie Weis Wert darauf, auch Kontakt zu den Eltern des jeweiligen Kindes aufzubauen. „Ich lege dann ein kurzes Anschreiben ins Heft, um ihnen dieses Angebot zu machen“, sagt sie.

„Das Beste ist, wenn die Kinder anfangen, von sich erzählen.“

Angelika Krohne, Lernpatin

Auch Michaela Braun, ehemals Telekommunikationskauffrau, und ihr Ehemann Wilfried Braun, Ingenieur im Ruhestand, sind mit Herz Lernpaten. „Nach einer gewissen Annäherungsphase ist das Eis relativ schnell gebrochen, und die Kinder werden dann auch anhänglicher, weil sie wissen, dass wir keine Lehrer sind“, sagt Michaela Braun. Ein Junge, der nun in die zweite Klasse kommt und für den die Lernpatenschaft endete, habe sogar deshalb angefangen zu weinen. „Aber wir sind nicht aus der Welt“, ergänzt sie.

Auch die freischaffende Künstlerin Angelika Krohne aus Sinzig, die einmal Pädagogik studiert hatte, freut sich jedes Mal, wenn sie in die Schule kommt. „Das Beste ist, wenn die Kinder anfangen, von sich erzählen. Das können sie bei uns, denn sie haben in uns einen Menschen, der ganz allein für sie da ist. Das finden die Kinder ganz toll und empfinden es gar nicht als Manko, dass sie eine Unterstützung bekommen“, hat die professionelle Märchenerzählerin für Erwachsene erfahren.

Kinder teils zu früh eingeschult

Das bestätigen auch alle anderen Lernpaten. Jüngst hatte Angelika Krohne den Fall eines Jungen, der ihres Erachtens schlicht zu früh eingeschult wurde, weil er noch zu gern einfach spielen wollte. „Früher konnten die Eltern den Zeitpunkt der Einschulung eher noch selbst bestimmen, heute geht das nach dem Alter, was nicht immer gut ist“, übt sie Kritik.

Ursula Loth-Figura hat ehemals als Augenoptikerin gearbeitet und gehört bereits seit vier Jahren zum Team der Lernpaten. „Eine Freundin betreute eigenverantwortlich eine afghanische Familie, ich wollte aber jemanden im Hintergrund, so habe ich mich hier beworben. Ich schätze auch sehr die Schulungen mit Experten, die wir im Vorfeld unserer Tätigkeit erhalten“, lobt sie. „Die Lernpaten besuchen fünf bis sechs Veranstaltungen mit praxisbezogenen Vorträgen zu unterschiedlichen Themen“, ergänzt Koordinatorin Piclum.

Wenn Kinder die Aufgaben nicht verstehen

Ursula Loth-Figura betont: „Wir sind nicht dafür da, die Kinder durchs erste Schuljahr zu treiben, sondern sie einfach zu unterstützen. Aber sie sind eigentlich immer ehrgeizig und wollen als Erstes ihre Hausaufgaben machen.“

Wie Michaela Braun festgestellt hat, verstehen manche Kinder einfach die Aufgaben nicht und wissen nicht, was sie genau tun sollen. Wie alle Lesepaten bestätigen, ist das Lesen das größte Problem, während Rechnen gut funktioniert. „In Arabien oder der Türkei ist 2 plus 2 eben auch 4“, so Michaela Braun.

Koordinatorin Nicole Piclum findet es großartig, dass alle Paten unterschiedlich sind. Denn zwischen den Kindern und ihnen müsse die Chemie schon stimmen. Einig sind sich die Lernpaten darüber, dass sie über die Kinder sehr viel Lebendigkeit erfahren. „Wir haben keine Enkelkinder, aber so bekommen wir vieles mit, was Kinder so beschäftigt und was gerade bei ihnen angesagt ist. Man altert nicht so vor sich hin“, bringt es Michaela Braun auf den Punkt.

Jedes Frühjahr gibt es Schulungen

Beim Projekt Lernpaten steht die persönliche Beziehung zwischen Patenund Schülern im Vordergrund, um ein positives Lernumfeldzu schaffen. Deswegen sind bei potenziell Interessierten keine Vorerfahrungenaus pädagogischen Berufen notwendig. Vielmehr ist eine positive Einstellung zuKindern, Geduld, Empathie und die Fähigkeit, Sachverhalte einfach zu erklären,wichtig.

Jedes Frühjahr bietet die Caritas in Ahrweiler Schulungen für neueEhrenamtliche an und bereitet zukünftige Patinnen und Paten auf ihre Aufgabevor. Die Patenschaften beginnen in der Regel vor oder nach den Herbstferien.

Interessierte können sich bei Nicole Piclum per E-Mail an piclum-n@caritas-rma.de oder unter Tel. 02641/759860 melden.