Nach Karnevalszug in Oedingen
17-Jähriger nach Unfall weiterhin auf Intensivstation
Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.
Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.
Daniel Karmann/dpa. picture alliance/dpa

Der 17 Jahre alte Jugendliche aus Bonn, der am Freitagabend von einem Auto in Wachtberg-Werthhoven erfasst wurde, wird weiterhin auf einer Intensivstation behandelt. Der Unfall ereignete sich, als er auf dem Rückweg vom Zug in Oedingen war.

Lesezeit 1 Minute
Der 17-Jährige, der am Freitag, 13. Februar, auf dem Rückweg vom Karnevalszug in Oedingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, wird weiterhin intensivmedizinisch in einem Bonner Krankenhaus betreut. Das teilt die zuständige Bonner Polizei auf RZ-Anfrage mit.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren