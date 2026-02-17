Nach Karnevalszug in Oedingen 17-Jähriger nach Unfall weiterhin auf Intensivstation Celina de Cuveland 17.02.2026, 13:21 Uhr

i Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Daniel Karmann/dpa. picture alliance/dpa

Der 17 Jahre alte Jugendliche aus Bonn, der am Freitagabend von einem Auto in Wachtberg-Werthhoven erfasst wurde, wird weiterhin auf einer Intensivstation behandelt. Der Unfall ereignete sich, als er auf dem Rückweg vom Zug in Oedingen war.

Der 17-Jährige, der am Freitag, 13. Februar, auf dem Rückweg vom Karnevalszug in Oedingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, wird weiterhin intensivmedizinisch in einem Bonner Krankenhaus betreut. Das teilt die zuständige Bonner Polizei auf RZ-Anfrage mit.







Artikel teilen

Artikel teilen