Der Sportplatz in Leimersdorf muss dringend saniert werden, nachdem er nach der Flut als Lagerplatz für Helfercamps diente. Der Bodenbelag ist seitdem hin. Nun gibt es Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land.
Mit der Übergabe eines Förderbescheids in Höhe von 1,46 Millionen ist die Sanierung des Sportplatzes im Grafschafter Ortsbezirk Leimersdorf nun auch formal abgeschlossen. Innenminister Michael Ebling übergab den Bescheid aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ am Samstag dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde Grafschaft, Michael Schneider.