Tafeln in Ahrweiler und Sinzig 122 Tonnen Lebensmittel in einem Jahr gerettet Johannes Kirsch 16.03.2026, 16:00 Uhr

i Seit vergangenem Sommer ist Laura Dedenbach Tafelkoordinatorin in Ahrweiler. Johannes Kirsch

Sind Nahrungsmittel etwas Selbstverständliches? Irgendwie schon, mag manch einer denken. Tafeln wie jene in Ahrweiler zeigen, dass es für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, genug zu essen zu haben. Sie zeigen aber auch, dass geholfen wird.

Viele dürften zunächst an den sozialen Aspekt denken, wenn sie von „der Tafel“ als Essensausgabestelle für Bedürftige hören. Anderen Menschen zu helfen, ist sicherlich auch die Motivation, die hinter solchen karitativen Einrichtungen steckt. Vergessen werden darf aber nicht, dass die Tafeln auch in Sachen Nachhaltigkeit eine wichtige Funktion erfüllen.







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