RZ-Adventskalender 12. Türchen: Jetzt bloß keine Wäsche waschen! Judith Schumacher 12.12.2025, 05:00 Uhr

i Das zwölfte Türchen unseres RZ-Adventskalenders befasst sich mit den Raunächten. peterschreiber.media/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Das zwölfte Türchen befasst sich mit den Raunächten und den damit verbundenen Bräuchen.

Haben Sie schon alle Wäsche gewaschen? Ich meine, für die nächste Zeit. Also für die zwölf Raunächte, die zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar anstehen, in denen man laut altem Brauch auf gar keinen Fall Wäsche nach draußen hängen darf, weil sich da Dämonen, Geister, die wilde Jagd und was weiß ich noch wer drin verfangen könnte.







