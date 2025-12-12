12. Türchen: Jetzt bloß keine Wäsche waschen!

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Das zwölfte Türchen befasst sich mit den Raunächten und den damit verbundenen Bräuchen.
Lesezeit 1 Minute
Haben Sie schon alle Wäsche gewaschen? Ich meine, für die nächste Zeit. Also für die zwölf Raunächte, die zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar anstehen, in denen man laut altem Brauch auf gar keinen Fall Wäsche nach draußen hängen darf, weil sich da Dämonen, Geister, die wilde Jagd und was weiß ich noch wer drin verfangen könnte.