Demo für das Krankenhaus 100 Remagener wünschen sich den „Stern" zurück Judith Schumacher 19.12.2025, 15:00 Uhr

i Vor dem Krankenhaus Maria Stern versammelten sich zur Demonstration knapp 100 Teilnehmer. Judith Schumacher

Es ging lange hin und her, schließlich sind doch die Lichter im Remagener Krankenhaus Maria Stern ausgegangen. Um zu dokumentieren, wie wichtig ihnen das Krankenhaus ist, kamen jetzt Menschen zu einer Demonstration zusammen.

Die Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zum 1. Dezember hat viele Menschen in der Region betroffen gemacht. Das Krankenhaus fehlt als Grundversorger samt seiner Notfallambulanz.







