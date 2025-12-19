100 Remagener wünschen sich den „Stern“ zurück

Es ging lange hin und her, schließlich sind doch die Lichter im Remagener Krankenhaus Maria Stern ausgegangen. Um zu dokumentieren, wie wichtig ihnen das Krankenhaus ist, kamen jetzt Menschen zu einer Demonstration zusammen.
Lesezeit 1 Minute
Die Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern im Rahmen des Insolvenzverfahrens des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zum 1. Dezember hat viele Menschen in der Region betroffen gemacht. Das Krankenhaus fehlt als Grundversorger samt seiner Notfallambulanz.