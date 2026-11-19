Handwerk in Brohl-Lützing 100 Jahre: Schreinerei Netz feiert großes Jubiläum Marvin Conradi 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Von links: Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, und Wilfried Netz, Inhaber des Bestattungsunternehmens. Nadine Normann

Die Schreinerei und das Bestattungsunternehmen Netz in Brohl‑Lützing feiert 100 Jahre ihres Bestehens. Bei der Enthüllung eines Gedenksteins am Rhein blicken Familie und Gäste auf ein Jahrhunderte altes Handwerk und regionale Verbundenheit.

Die Schreinerei und das Bestattungsunternehmen Netz in Brohl-Lützing feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde am Mittwoch ein Gedenkstein in den Rheinanlagen in Brohl vorgestellt. Er erinnert an Menschen, die im Rhein ihre letzte Ruhe gefunden haben, und soll Angehörigen als Ort des Gedenkens dienen.







Artikel teilen

Artikel teilen