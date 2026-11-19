Die Schreinerei und das Bestattungsunternehmen Netz in Brohl‑Lützing feiert 100 Jahre ihres Bestehens. Bei der Enthüllung eines Gedenksteins am Rhein blicken Familie und Gäste auf ein Jahrhunderte altes Handwerk und regionale Verbundenheit.
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Die Schreinerei und das Bestattungsunternehmen Netz in Brohl-Lützing feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde am Mittwoch ein Gedenkstein in den Rheinanlagen in Brohl vorgestellt. Er erinnert an Menschen, die im Rhein ihre letzte Ruhe gefunden haben, und soll Angehörigen als Ort des Gedenkens dienen.