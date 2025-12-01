RZ-Adventskalender 1. Türchen: Die Turmkerze in Bad Neuenahr ist einmalig 01.12.2025, 05:00 Uhr

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich demnach eine Einmaligkeit: die Turmkerze oberhalb von Bad Neuenahr, die in der Adventszeit weithin sichtbar leuchtet.

Weil es sie im Ahrtal nur ein einziges Mal gibt, verbirgt sie ich hinter unserem Adventskalendertürchen mit der Nummer eins: die Turmkerze auf dem Berg Neuenahr. Wenn sie leuchtet, beginnt für mich die Weihnachtszeit. Zum Verständnis für alle, die sie nicht kennen: Es handelt sich um eine riesige, weithin sichtbare, durch Solarenergie beleuchtete Kerze, die oberhalb der Stadt schützend ihr Licht auf die Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler ...







Artikel teilen

Artikel teilen