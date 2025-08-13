Balkonkraftwerke boomen: Tausende der kleinen PV-Anlagen sind bereits verbaut, und mehr werden jedes Jahr im Land angemeldet hat. Ein Blick auf die Zahlen und Hintergründe einer dezentralen Energiewende.

Während große Energieprojekte stocken, boomen Balkonkraftwerke. Im Kreis Ahrweiler sind bereits 1.664 dieser kleinen Solaranlagen installiert. Das geht aus der Antwort der Landesregierung in Mainz auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor.

In Rheinland-Pfalz sind laut Markstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Stand: 7. Juli) 60.905 steckerfertige Solaranlagen gemeldet. Zusammen liefern sie eine Leistung von 58,7 Megawatt (MW). Die Zahl der neu verbauten Anlagen stieg von 489 in 2021 um das 58-Fache auf 28.317 im Jahr 2024, die Leistung sogar um das 92-Fache von 0,3 MW auf 27,7 MW. Seit Jahresbeginn wurden 15.416 neue Balkonkraftwerke registriert.

Um die kleinen PV-Anlagen ans Netz zu nehmen, braucht es kein großes technisches Wissen. Mit einem normalen Schuko-Stecker werden sie einfach in die Steckdose gesteckt.

Im Verhältnis zur Bevölkerung liegt der Kreis Ahrweiler mit 12,9 Anlagen auf 1000 Einwohner im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in der unteren Hälfte. Spitzenreiter ist der Westerwaldkreis mit 23 Anlagen pro 1000 Einwohner, gefolgt von den Landkreisen Mayen-Koblenz und Bad Dürkheim mit je 20,5. Unter den Kreisen belegt der Eifelkreis Bitburg-Prüm den letzten Platz (acht Balkonkraftwerk pro 1000 Einwohner). Schlechter schneiden nur die kreisfreien Städte Pirmasens (7,3) und Kaiserslautern (5,1) ab.

Bürokratische Erleichterungen fördern den Ausbau

Dass der Zubau der Kleinstanlagen sich erheblich beschleunigt hat, sei nicht zuletzt auf gesetzliche Vereinfachungen der letzten Bundesregierung im Solarpaket 1 und steigendes Interesse an nachhaltiger und günstiger Energieversorgung zurückzuführen. Das erklärt der Grünenabgeordnete Fabian Ehmann in der Anfrage, die er für seine Fraktion eingebracht hatte.

Einige Städte und Gemeinden unterstützen die Anschaffung von Balkonkraftwerken. Ein flächendeckendes Förderprogramm gibt es jedoch nicht.

Die Landesregierung nennt in ihrer Antwort einige dieser Erleichterungen: Statt einer Anmeldung der Anlagen beim Netzbetreiber reicht die Registrierung im Markstammdatenregister, und übergangsweise dürfen Balkonkraftwerke auch mit alten, rückwärtslaufenden Zählern betrieben werden. Zudem soll eine geplante Änderung der VDE-Norm leistungsstärkere Anlagen ermöglichen. Weiterhin wurden Balkonkraftwerke als privilegierte Maßnahme im Miet- und Wohnungseigentümerrecht aufgenommen, sodass Vermieter sie nicht mehr pauschal verbieten können.

Eine bundesweite oder landesweite finanzielle Förderung gibt es nicht. Jedoch unterstützen einige Gemeinden wie die Verbandsgemeinde Brohltal und die Stadt Remagen die Installation mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovationen (Kipki).

„Die Anzahl von rund 61.000 Balkonkraftwerken unterstreicht die Größenordnung der Teilhabe und die damit einhergehende Akzeptanzförderung für die Energiewende.“

Landesregierung Rheinland-Pfalz

„Das Modell der Balkonkraftwerke eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Mieterinnen und Mietern im urbanen Raum, die Möglichkeit an der Energiewende teilzuhaben und durch die Eigenversorgung mit regenerativ erzeugtem Strom Energiekosten zu sparen“, so die Antwort der Landesregierung. „Die Anzahl von rund 61.000 Balkonkraftwerken unterstreicht die Größenordnung der Teilhabe und die damit einhergehende Akzeptanzförderung für die Energiewende.“