Tierische Krimi-Erlebnistouren
007 James Hund ist auf Mission im Kreis Ahrweiler
Twende ist im Einsatz und versucht, ein Leckerli zu erschnuppern.
Twende ist im Einsatz und versucht, ein Leckerli zu erschnuppern.
Lars Tenorth

Maren Dönhoff aus Schalkenbach bietet Erlebniswanderungen für Vierbeiner und deren Besitzer an. Mit ihren Hunden Twende und Kibo testet sie die Konzepte für die Touren aus. Worauf sie achten muss und was Teilnehmer bei den Touren erwartet.

Lesezeit 4 Minuten
Aufgeregt und freudig kreist ihr Malinois Kibo um ihre Beine. Mit klaren Worten lenkt Maren Dönhoff die Aufmerksamkeit des Vierbeiners geschickt auf die Station der Krimi-Erlebnistour. An einer Leine hängen einige Fallakten in Folien. Doch welche ist die richtige?

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

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