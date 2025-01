Von Berlin nach Zell Zwischen Berliner Schnauze und zärtlicher Moselnatur 17.01.2025, 10:02 Uhr

i Andreas Brandt, Brigitte Brandt

Seine Comics kennt wohl fast jeder: Die lustigen Bilder des Comiczeichners Andreas Brandt kann man auch in Koblenz und der Region vielerorts lese. Er gehört zu den meistgedruckten Zeichnern Deutschlands

Von Berlin bis Zell an der Mosel: Der Zeichner Andreas Michael Brandt pendelt zwischen der Metropole und dem Moselort hin und her, mal genießt er das Großstadtflair, mal das heimelige Kleinstadtleben mit seiner Ehefrau. Auch wenn Brandt nicht Vollzeit vor Ort ist, seine Werke werden an vielen Stellen in der Region gesehen und im schönsten Sinne belächelt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen