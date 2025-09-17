Die Stadt Vallendar erhöht die Zweitwohnungssteuer um 50 Prozent. Ab Januar 2026 müssen dann 15 Prozent statt bisher 10 Prozent der Nettokaltmiete gezahlt werden. Dies hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Die Einführung der Steuer im Jahr 2019 und die jetzige Erhöhung hatte die CDU-Fraktion beantragt. Zunächst hatte man sogar eine Verdopplung auf 20 Prozent der Nettokaltmiete gefordert. Im Hauptausschuss einigte man sich interfraktionell auf 15 Prozent. Die Verwaltung hatte empfohlen, von einer Erhöhung abzusehen. Im ersten Halbjahr betrugen die Einnahmen aus dieser Steuer rund 46.000 Euro. Mit 15 Prozent liegt Vallendar über dem Satz von anderen Universitätsstädten in Rheinland-Pfalz, wo 10 Prozent erhoben werden. Auch viele Städte im Bundesgebiet verlangen 10 Prozent, nur in München liegt man mit 18 Prozent höher.

„Die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer ist moderat und angemessen.“

CDU-Fraktionssprecher Marian Künzel

CDU-Fraktionssprecher Marian Künzel bezeichnete die Erhöhung als „moderat und angemessen“. Er verwies darauf, dass die Aufsichtsbehörde immer wieder fordert, Einnahmen zu generieren. Künzel argumentierte, zunächst ginge es darum Personen mit Zweitwohnsitz dazu zu bewegen, sich hier mit dem Hauptwohnsitz anzumelden. Dann entfällt die Zweitwohnungssteuer. Der Vorteil für die Stadt: Für die Berechnung von Schlüsselzuweisungen, die die Stadt erhält, ist die Höhe der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz maßgeblich. Künzel verwies darauf, dass seit Einführung der Zweitwohnungssteuer die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz um mehr als 800 gestiegen ist. Er bezeichnete die Steuer als Erfolgsmodell. Er lobte, dass die Verwaltung Maßnahmen ergreift, um einerseits Neubürger sowohl dazu zu bewegen, sich mit ihrem Hauptwohnsitz anzumelden, als auch die Dunkelziffer von Nichtanmeldungen zu reduzieren. Die Verwaltung weist in der Beschlussvorlage darauf hin, dass jeder, der eine Zweitwohnung bezieht, diese innerhalb eines Monats anzuzeigen habe. Auch Vermieter müssten einer Mitwirkungspflicht nachkommen. Verstöße können mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro geahndet werden.