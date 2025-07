Auf der Karthause ist die zweite Schängelampel eingeweiht worden. Sie erinnert auch an Torsten Schupp, der im Februar verstarb und sich in seiner Tätigkeit als Lokalpolitiker neben anderen Stadträten jahrelang für das Projekt eingesetzt hatte.

Viele wissen es: Mit der Idee der Schängelampel fühlte sich der viel zu früh verstorbene Ur-Koblenzer Torsten Schupp sehr verbunden. Nun wurde die zweite Ampel dieser Art auf der Karthause anlässlich seines Geburtstages eingeweiht: Torsten Schupp wäre am 2. Juli 5 mal 11 Jahre alt geworden. Auf dem Berliner Ring auf Höhe Zwickauer Straße lädt ab sofort ein leuchtend grüner Schängel zum Überqueren der Straße ein. Zur Einweihung fanden sich zahlreiche ehemalige Begleiter und Mitstreiter Schupps ein.

Nach der Ampel in der Pfuhlgasse soll nun die zweite Ampel dieser Art Appetit auf mehr machen. Warum das rote Symbol nicht ebenfalls einen Schängel darstellt, konnte bei dem Termin nicht endgültig geklärt werden. „Da müssen wir noch dran arbeiten”, meinte jemand in der Runde. „Andere Städte schaffen das ja auch.”

„Da müssen wir noch dran arbeiten. Andere Städte schaffen das ja auch.”

Das meinte jemand in der Runde dazu, dass lediglich die grüne Figur ein Schängel ist.

Oberbürgermeister David Langner erinnerte daran, dass Torsten Schupp unermüdlich und mit ganzem Herzen für die Idee der Schängelampel gestritten habe. Er begrüßte die Wählergruppe Schängel, Torsten Schupps politische Heimat, die ebenfalls das Anliegen tatkräftig unterstützt hatte. Aber auch andere Fraktionen machten sich immer wieder für diese Idee stark.

Deutschlandweit sind Motivampeln recht beliebt. Vom Kasperle in Augsburg über den Rattenfänger in Hameln, die Mainzelmännchen in Mainz bis zu Karl Marx in Trier reichen die Motive. Lange hatte die Verwaltung in Koblenz Bedenken, eine solche Ampel zu genehmigen. Denn die Motivampeln müssen nach der Straßenverkehrsordnung eindeutig bei Rot eine stehende und bei Grün eine gehende Figur zeigen. Diese Anforderung konnte im vergangenen Jahr schließlich erfüllt werden.

Eins wurde bei der Feierstunde deutlich: Viele Koblenzer verbinden mit Torsten Schupp unvergessliche gemeinsame Stunden, sei es beim ernsthaften Ringen um politische Ziele oder bei seinen unterhaltsamen Auftritten als Torty de Banana. Mit einer Schweigeminute und dem gemeinsam gesungenen „Schängellied” fand die Feierstunde ihren Abschluss.