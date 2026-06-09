Tatverdächtige polizeibekannt Zwei Männer drohen Radler in Koblenz mit Kellnermesser Katrin Steinert 09.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Koblenzer Polizei hat die Tatverdächtigen kontrolliert und ein Kellnermesser gefunden. Doch der Radfahrer, der in der Löhr-/Schlossstraße bedroht wurde, hat sich bislang nicht gemeldet (Symbolbild). Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Der Vorfall von Samstagabend beschäftigt weiter die Koblenzer Polizei: Zwei polizeibekannte Männer sollen einen Radfahrer mit einem Messer bedroht haben. Der flüchtete, und von ihm fehlt bislang jede Spur. Was zum Vorfall bekannt ist.

Die genauen Hintergründe sind weiter unklar: Fakt aber ist, dass zwei Männer am Samstagabend einen Radfahrer in der Koblenzer Innenstadt mit einem „kleinen“ Messer bedroht haben sollen. Von dem Radfahrer, der flüchten konnte, fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hofft, dass er sich noch meldet.







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