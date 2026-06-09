Der Vorfall von Samstagabend beschäftigt weiter die Koblenzer Polizei: Zwei polizeibekannte Männer sollen einen Radfahrer mit einem Messer bedroht haben. Der flüchtete, und von ihm fehlt bislang jede Spur. Was zum Vorfall bekannt ist.
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Die genauen Hintergründe sind weiter unklar: Fakt aber ist, dass zwei Männer am Samstagabend einen Radfahrer in der Koblenzer Innenstadt mit einem „kleinen“ Messer bedroht haben sollen. Von dem Radfahrer, der flüchten konnte, fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hofft, dass er sich noch meldet.