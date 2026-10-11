Fällungen in Koblenz?
Zwei Linden am St.-Josef-Platz stehen auf der Kippe
Zwei Linden am St.-Josef-Platz in Koblenz müssen vielleicht am Montag gefällt werden.
Zwei Linden am St.-Josef-Platz in Koblenz müssen vielleicht am Montag gefällt werden.
Verena Groß/Stadt Koblenz

In der Koblenzer Südstadt gibt es ein Problem: Am St.-Josef-Platz muss der Hauptkanal erneuert werden. Zwei Bäume stehen aber sehr nah an der Trasse – vielleicht zu nah. Ob sie gefällt werden, entscheidet sich am Montag.

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Werden zwei Linden in der Koblenzer Südstadt gefällt? Die Entscheidung zu zwei Bäumen am St.-Josef-Platz soll am Montag fallen, kündigt die Stadt Koblenz an.Zum Hintergrund: Aktuell wird der St.-Josef-Platz umgestaltet. Die Maßnahme ist Teil des Ausbaus der Südallee.
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