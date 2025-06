Gleich zwei Polizeieinsätze bei der Kirmes in Vallendar am Samstagabend: Eine Frau und ein Mann hatten wahllos andere Kirmesbesucher angegriffen und mussten festgenommen werden.

Bei der Kirmes in Vallendar gab es am Samstagabend gegen 19 Uhr am Rheinufer gleich zwei Polizeieinsätze. Dabei wurden eine Frau und ein Mann festgenommen, wie die Bendorfer Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen umliegender Dienststellen waren vor Ort.

Demnach hatte zunächst ein 29-jähriger Mann aus Niederwerth ohne erkennbaren Grund eine Gruppe Jugendlicher angegriffen. Als diese flüchteten, warf er ihnen Glasflaschen hinterher. Eine Person wurde dabei am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde, den Angreifer nahm die Polizei fest.

Nahezu zeitgleich gab es eine weitere Auseinandersetzung am Autoscooter. Eine stark betrunkene 42-jährige Frau aus Vallendar attackierte dort grundlos mehrere Personen. Auch sie wurde von der Polizei festgenommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.