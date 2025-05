Zwei Dutzend Wohnungen entstehen in der Bahnhofstraße

In Koblenz ist Wohnraum knapp. In der Koblenzer Bahnhofstraße unweit des Hauptbahnhofs gibt es bald zumindest ein wenig Entlastung: 24 neue Wohnungen für rund 10 Millionen Euro lässt die Firma Cobau dort errichten.

Es ist eine der letzten innerstädtischen Filet-Baulücken, die derzeit geschlossen wird: Gemeinsam realisieren die Firma Cobau und das Immobilienbüro Augst Immobilien ein Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Bahnhofstraße. Die Cobau ist Bauträger, Augst vermarktet das Bauprojekt, das überschrieben mit dem Titel „Zentral Wohnen – Urban Leben“. Rund 10 Millionen Euro investiert die Cobau in das Projekt, das im Frühjahr 2027 fertig werden soll. In dem sechs Etagen hohen Gebäude nebst Dachgeschossen entstehen zwei Dutzend Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 54 und 106 Quadratmetern.

Zentrale Lage in der Innenstadt

Parkplätze gibt es in einer Tiefgarage und dem Hof. Die Firma Augst spricht von einem attraktiven Angebot in zentraler Lage sowohl für Einzelhaushalte wie auch für kleine Familien. Eine Herausforderung stellen Architektur und Gestaltung dar. Neben dem Neubau steht ein Backsteingebäude der Stadtverwaltung, denkmalpflegerische Belange seien daher zu berücksichtigen gewesen – etwa bei Fenstern und Fassaden.