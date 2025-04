Zwei Demos behindern am Samstag den Verkehr in Koblenz

Wer am Samstag, 26. April, mit dem Auto in die Koblenzer Innenstadt fahren will, sollte Geduld mitbringen. Wegen zwei zeitgleich stattfindenden Demonstrationen muss zwischen 12.30 und 16 Uhr mit „erheblichen Verkehrsbehinderungen“ in der Alt- und Innenstadt gerechnet werden, kündigt die Stadtverwaltung an.

Um 14 Uhr bricht ein Demozug der Bürgerbewegung „Gemeinsam für Deutschland“ vom Kurfürstlichen Schloss auf. Der Zug ist Teil einer bundesweiten Protestaktion der Bewegung. Sie fordert etwa „flächendeckende Grenzkontrollen“, „keine weiteren Milliarden für die Ukraine“ oder „Schluss mit der Spaltung der Gesellschaft“. Medienberichten zufolge mobilisierten auch Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum und der Querdenker-Szene für und für vergangene Demos, wie etwa Ende März in Stuttgart.

Gegendemonstration der Linken

Der Bezirksverband der Linken Koblenz/Rhein-Lahn hat für Samstag daher eine Gegendemonstration geplant. Unter dem Motto „Koblenz wird laut“ wolle man gemeinsam gegen Faschismus auf die Straßen gehen, heißt es in einer Ankündigung der Linken in den sozialen Medien. Ihr Demonstrationszug startet um 12.30 Uhr am Hauptbahnhof und zieht von dort aus in die Alt- und Innenstadt in Richtung Clemensplatz.

Laut Stadtsprecher Thomas Knaak ist auf den Demos mit mehreren hundert Teilnehmern zu rechnen. Die Polizei stellt sich auf einen arbeitsintensiven Samstag ein. Wie bei ähnlichen Versammlungen in der Vergangenheit auch werde man die Lage fortlaufend bewerten „und dementsprechend angemessene Einsatzmaßnahmen durchführen“, teilt Polizeisprecherin Violetta Heinrich auf Anfrage mit. Auch die Polizei betont, dass es zu deutlichen Verkehrseinschränkungen kommen wird. Nicht umsonst empfiehlt die Stadtverwaltung für Samstag eine Anreise in die Koblenzer Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr.