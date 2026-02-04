Die Polizei bittet mögliche Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Metternich ereignet hat, um Hinweise. Zur Kollision ist es im Einmündungsbereich Weinackerweg und Bubenheimer Weg gekommen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 17.40 Uhr im Einmündungsbereich Weinackerweg und Bubenheimer Weg in Metternich gekommen. Glücklicherweise wurde laut Polizei niemand verletzt, die beiden beteiligten Autos wurden jedoch erheblich beschädigt. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer wollte der Vorfahrtstraße aus dem Weinackerweg kommend in Richtung Bubenheimer Weg folgen. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr den Bubenheimer Weg aus Richtung Ikea kommend und wollte den Einmündungsbereich queren, um weiter in Richtung Trierer Straße zu fahren. Unmittelbar vor der Kollision bogen drei Fahrzeuge vom Bubenheimer Weg, aus Richtung Trierer Straße kommend, nach links in den Weinackerweg ab und missachteten dabei die Vorfahrt. Hierdurch entstand laut Polizei im Einmündungsbereich eine für die beiden vorgenannten Autofahrer eine unklare Verkehrslage mit Sichtbehinderung.

Polizei bittet um Angaben zum Unfallgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu den Verkehrsteilnehmern machen können, die die Vorfahrt missachtet haben. Die Polizeiinspektion Koblenz-Metternich nimmt Hinweise unter Tel. 0261/10354230 entgegen.