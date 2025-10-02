Ikarus XI im Winninger Wingert: Zuwachs für „Kunst im Uhlen“
Auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Belltal und Winningen können nun insgesamt sieben Kunstwerke unterschiedlicher Künstler bewundert werden. Das jüngste ist Ikarus XI. Geschaffen hat es ein Metallbildhauer aus Badow in Mecklenburg-Vorpommern.
Ikarus XI heißt das Kunstwerk, das seit einigen Tagen den Kunstweg am Fuße der Winninger Weinbergslage Uhlen bereichert. Geschaffen hat es der Metallbildhauer Nando Kallweit aus Badow in Mecklenburg-Vorpommern, und aufgestellt wurde es in einem Weinberg des Stifters, des Winninger Weinguts Knebelbrüder.