Ikarus XI im Winninger Wingert Zuwachs für „Kunst im Uhlen“ 02.10.2025, 10:52 Uhr

i Das Foto zeigt die Winzer Fred und Alex Knebel mit Künstler Nando Kallweit nach der Enthüllung von Ikarus XI. Christian Höhler

Auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Belltal und Winningen können nun insgesamt sieben Kunstwerke unterschiedlicher Künstler bewundert werden. Das jüngste ist Ikarus XI. Geschaffen hat es ein Metallbildhauer aus Badow in Mecklenburg-Vorpommern.

Ikarus XI heißt das Kunstwerk, das seit einigen Tagen den Kunstweg am Fuße der Winninger Weinbergslage Uhlen bereichert. Geschaffen hat es der Metallbildhauer Nando Kallweit aus Badow in Mecklenburg-Vorpommern, und aufgestellt wurde es in einem Weinberg des Stifters, des Winninger Weinguts Knebelbrüder.







Artikel teilen

Artikel teilen