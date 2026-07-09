Außergerichtliche Einigung
Zur „Brex“-Strecke durch Bendorf stehen Gespräche an
Mit seiner Klage wollte die EVG die Sperrung und Beseitigung der Querung der Bahntrasse mit der Brauereistraße erreichen.
Mit seiner Klage wollte die EVG die Sperrung und Beseitigung der Querung der Bahntrasse mit der Brauereistraße erreichen.
Winfried Scholz

Im Streit um die Strecke der Brexbachtalbahn, die durch Bendorf führt, wollen sich die Eifelbahn Gesellschaft, das Land und die Stadt außergerichtlich einigen. Wie es hinsichtlich der „Brex“ in Bendorf weitergehen wird, soll Ziel von Gesprächen sein.

Lesezeit 3 Minuten
In zwei getrennten Verfahren hat sich das Verwaltungsgericht Koblenz mit der Reaktivierung der Brexbachtalbahn (Brex) befasst. Unsere Redaktion hat darüber ausführlich berichtet. Das Gericht hat nun in einer Pressemeldung (PM) die wesentlichen Inhalte der beiden öffentlichen Verhandlungen zusammengefasst.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren