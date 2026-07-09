Außergerichtliche Einigung Zur „Brex“-Strecke durch Bendorf stehen Gespräche an Winfried Scholz 09.07.2026, 18:12 Uhr

i Mit seiner Klage wollte die EVG die Sperrung und Beseitigung der Querung der Bahntrasse mit der Brauereistraße erreichen. Winfried Scholz

Im Streit um die Strecke der Brexbachtalbahn, die durch Bendorf führt, wollen sich die Eifelbahn Gesellschaft, das Land und die Stadt außergerichtlich einigen. Wie es hinsichtlich der „Brex“ in Bendorf weitergehen wird, soll Ziel von Gesprächen sein.

In zwei getrennten Verfahren hat sich das Verwaltungsgericht Koblenz mit der Reaktivierung der Brexbachtalbahn (Brex) befasst. Unsere Redaktion hat darüber ausführlich berichtet. Das Gericht hat nun in einer Pressemeldung (PM) die wesentlichen Inhalte der beiden öffentlichen Verhandlungen zusammengefasst.







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