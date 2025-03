Zum Weltfrauentag: Wie steht’s um Teilhabe in Koblenz?

„Wer mobil ist, der ist unabhängig!“ So direkt formuliert es Astrid Fries, Quartiersmanagerin für die Koblenzer Innenstadt. Anlässlich des Weltfrauentags stellte sie Zusammenhänge zwischen Mobilität, Sicherheit und Selbstbestimmung für verschiedene Gruppen in der Stadt Koblenz dar.

Eingeladen in den historischen Sitzungssaal des Koblenzer Rathauses hatten zum 8. März die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz und der DGB-Stadtverband – gemeinsam mit der Fachdienststelle für Kommunalstatistik und Stadtforschung –, um aktuelle Zahlen darzulegen und deutlich zu machen, wie sicher sich verschiedene Gruppen von Menschen in der Stadt Koblenz fühlen. Zunächst führte Edith Sauerbier, Gewerkschaftssekretärin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Region Koblenz, mit einem kurzen Impuls ins Thema ein. „Gestern war ‚equal pay day‘, also der Tag, ab dem wir Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Wir müssen für gleichen Lohn immer noch zwei Monate mehr arbeiten als Männer, und damit können wir doch nicht zufrieden sein!“, mahnte Sauerbier.

i Ulrike Mohrs beklagt in ihrem Grußwort eine Menge leerer Stühle im historischen Sitzungssaal. Martin Ingenhoven

Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz, begrüßte die Anwesenden, und warf einen Blick auf das, was aus ihrer Sicht in der Stadt Koblenz bereits erreicht sei. „Viele Menschen haben uns im Karneval zurückgemeldet, dass sie sich in unserer Stadt sicher gefühlt haben“, berichtete die Bürgermeisterin. Dazu haben auch die eingeführten gemeinsamen Streifen beigetragen, ist sich Mohrs sicher. Doch ausruhen könne sich die Stadt nicht. „Stillstand ist Rückschritt. Und unsere Aufgabe muss es sein, gleiche Lebensverhältnisse für alle Menschen zu schaffen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung“, beteuerte die Bürgermeisterin.

i Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz bei ihrem Grußwort Martin Ingenhoven

Anschließend spannte Astrid Fries den Bogen noch weiter. „Oft begnügen wir uns nur mit einer Symptombekämpfung, wenn es um gleichberechtigte Teilhabe geht“, mahnte die Soziologin und Quartiersmanagerin für die Koblenzer Innenstadt. „Ohne sichere Mobilität ist gesellschaftliche Teilhabe nur eingeschränkt möglich“, berichtete Fries aus dem Alltag vieler Frauen. Im Gegensatz zu Männern müssten Frauen viel mehr Wege miteinander verknüpfen. „Frauen bringen vor der Arbeit ihr Kind in die Kita, machen im Büro früher Schluss, um noch einzukaufen, um dann pünktlich das Kind abzuholen“, so Fries. Mit dem Nahverkehr sei das im Stadtkern noch möglich, aber sobald man außerhalb wohne, werde Mobilität in der Stadt sehr schwierig, mahnte Fries, die auch Dozentin an der Universität Koblenz ist.

Gemeinsam mit ihren Studierenden hat sie sich dieses Themas angenommen und unter dem Schlagwort „Feministische Stadt Koblenz“ konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Hier nimmt die Soziologin vor allem das Thema Sicherheit in den Fokus. „Viele Frauen nehmen den öffentlichen Personennahverkehr immer noch als Angstraum dar“, mahnte Fries. Und schon kleine Änderungen könnten Großes bewirken, wie etwa die Praxis, dass Busse abends oder an Wochenenden auch zwischen den Haltestellen anhalten dürften, so die Forscherin weiter. Ein nächstes Ziel hat Astrid Fries schon anvisiert: die Unterführung am Saarplatzkreisel.

i Edith Sauerbier, Gewerkschaftssekretärin DGB, fordert Lohngleichheit bei Frauen und Männern. Martin Ingenhoven

„Meine Studierenden haben im letzten Semester die Idee gehabt, die Fußgängerunterführung, die einfach dreckig und nicht schön ist, aufzuarbeiten“, berichtet die Dozentin für feministische Architektur. Man habe dazu ein Designkonzept entwickelt, das beispielsweise ein Fußleitsystem und Spiegel enthalte. „Uns ist besonders wichtig, dass es nicht nur um eine Ästhetisierung geht. Es soll dort nicht nur schön aussehen, sondern als Angstraum beseitigt werden“, stellt Fries klar. So sollen beispielsweise Spiegel angebracht werden, damit man sehen könne, wer hinter einem gehe, erklärt die Dozentin eine der Maßnahmen. In einem nächsten Schritt soll nun die Finanzierung geklärt werden.