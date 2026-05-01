Koblenzer OB feierlich ernannt Zum Start in Amtszeit zwei wird Langner kurz emotional Matthias Kolk 01.05.2026, 10:50 Uhr

i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs überreicht Oberbürgermeister David Langner die Ernennungsurkunde für seine zweite Amtszeit. Sascha Ditscher/Stadt Koblenz

Mit dem Tag der Arbeit startet offiziell David Langners zweite Amtszeit als Oberbürgermeister von Koblenz. Bei der feierlichen Einführung würdigen Wegbegleiter seine Verdienste – der neue alte Oberbürgermeister beschwört derweil den Zusammenhalt.

Für einen kurzen Moment fiel David Langner aus seiner Amtsrolle und zeigte, dass auch ein Koblenzer Oberbürgermeister eben nur ein Mensch ist. Als er bei seiner Antrittsrede in seine zweite Amtszeit im Theaterzelt auf dem Festungsplateau auf die Unterstützung seiner Familie und Freunde zu sprechen kommt, ringt der 50-Jährige um Fassung.







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