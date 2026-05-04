„May the 4th“ in Koblenz
Zum Star-Wars-Feiertag: Das zockt die Redaktion 
Eine Besucherin der Videospielmesse Gamescom zockt.
Eine Besucherin der Videospielmesse Gamescom zockt.
Oliver Berg/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Heute heißt es wieder weltweit: „May the 4th be with you“. Der Nerd-Feiertag (vor allem, aber nicht nur für Star-Wars-Fans) beschäftigt auch die Redaktion. Was unsere Reporter selbst zocken und wie sie auf Nerdthemen blicken, erfahrt ihr hier.

Lesezeit 4 Minuten
Heute heißt es wieder weltweit: „May the 4th be with you“. Der inoffizielle Nerd-Feiertag ist aus einem Wortspiel entstanden. „May the 4th“, also der „vierte Mai“, klingt im Englischen wie „May the force“, gleicht also dem berühmten Star-Wars-Ausspruch „Möge die Macht (mit dir sein)“.

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