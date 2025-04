Schnuppern, schlürfen, anstoßen und schmecken war bei der großen Jubiläums-Weinprobe in Güls das Gebot der Stunde. Bei Traumwetter kredenzten die renommierten Gülser Weingüter Hähn, Lunnebach, Müller und Spurzem auf dem Festplatz eine Auswahl ihrer besten Tropfen.

Die Genussreise durch die Gülser Weinlagen reihte sich in den vielfältigen Veranstaltungsreigen anlässlich des 1250. Geburtstags des Moselstadtteils nahtlos ein. Denn schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes im Jahr 775 bauten die Römer in Güls neben einer Wasserleitung und gepflasterten Straßen auch Reben an.

Was für Zeiten: Jeden Tag hatte ein Legionär Anspruch auf eine Weinration

Nicht ohne Grund! Böden und Klima fanden sie als ideal vor, und außerdem war Nachschub von edlen Tropfen ein Muss. Schließlich hatte ein römischer Legionär Anspruch auf seine tägliche Weinration.

Heute ist Weingenuss vor allem ein Fest für die Sinne. Entschlüsselt werden Aromen, Bukett, Geschmack, Charakter und das faszinierende Spiel zwischen Süße und Säure. Zungen und Gaumen der Besucher ließen sich in Güls aufs Beste verwöhnen.

i Auch Wein- und Blütenkönigin Josephine (links) und Prinzessin Julia gratulierten dem Moselstadtteil Güls zum 1250. Geburtstag. Erwin Siebenborn

Nicht weniger als 45 Gewächse schafften es auf die Probenliste. Die Palette reichte vom spritzig-mineralischen bis fruchtsüßen Riesling-Hochgewächs über elegante Grau-, Weiß- und Spätburgunder, fruchtige Rivianer, saftige Rosé-Weine, tolle Blanc de Noirs bis zum elitären Rotweinkönig Pinot Noir.

Auch kreativ ausgebaute Weine wie „Kerner Nackt“ und hochwertige Winzersekte fanden das einhellige Lob der Besucher. Die Reben der edlen Gewächse wachsen an beiden Ufern der Mosel auf dem Gülser Königsfels, im Bienengarten, im Moselweißer Hamm und in Winninger Gefilden.

Winzer geben interessante Einblicke

Die Winzer gaben im persönlichen Gespräch interessante Einblicke in die Herstellung und Philosophie ihrer Weine. Kulinarische Köstlichkeiten wie Wild-Spezialitäten oder feine Leckereien wie Tapas rundeten die Weinverkostung perfekt ab. Das Fazit vieler Weinfreunde: Wiederholung erwünscht!