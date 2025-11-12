Koblenzer Seniorenrestaurant Zum Essen gibt es einmal im Monat nette Gesellschaft Alexander Thieme-Garmann 12.11.2025, 19:00 Uhr

i Kommunikation wird im Seniorenrestaurant großgeschrieben. Alexander Thieme-Garmann

Das warme kostenlose Essen ist der eine Pluspunkt – aber für viele nicht einmal der wichtigste: Beim Seniorenrestaurant im Koblenzer Stadtteil Lützel kommt es vielen noch mehr darauf an, in Gesellschaft zu essen. Und das gibt es seit einem Jahr.

Hochbetrieb herrscht im großen Saal im Bürgerhaus Lützel. Die ehrenamtlichen Helfer haben alle Hände voll zu tun, die etwa 100 Senioren zu bedienen, die sich hier einmal im Monat zum gemeinsamen kostenlosen Mittagessen treffen. Mittlerweile ist es ein Jahr her, dass aus der Idee des Vereins Lützel Aktiv, einen Treffpunkt für die ältere Generation zu schaffen, Realität geworden ist.







Artikel teilen

Artikel teilen