Tollitäten zu Fuß unterwegs Zuch in Moselweiß eröffnet Koblenzer Straßenkarneval Winfried Scholz 17.02.2025, 19:00 Uhr

i Knallbunt unterwegs war auch diese Fußgruppe beim Tollitätenumzug in Moselweiß. Winfried Scholz

„Supertoll“, „Glanzleistung“, „ganz viel Spaß“: Besucher zeigten sich begeistert vom Tollitätenumzug in Moselweiß. In Scharen und bunt kostümiert waren sie gekommen.

Jede Menge Lob und Begeisterung gab es für den Moselweißer Tollitätenumzug. Normalerweise findet hier alle zwei Jahre am Karnevalssonntag ein Umzug statt, an dem sich vor allem die Vereine des Stadtteils beteiligen. Die KG Blau-Weiß Moselweiß, die mit Prinz Lars und Confluentia Kim vom Musselweißer Hamm das Tollitätenpaar stellt, veranstalteten diesen Zug schon jetzt, weil es am Karnevalswochenende vielfach Terminprobleme gibt.

