Debatte in Koblenz Zu wenig Zuschüsse: Experten raten dennoch von Klage ab 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Bei vielen Projekten in der Stadt ist Koblenz auf Zuschüsse von Bund und Land angewiesen. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Auch Koblenz bekommt immer mehr Aufgaben aus Berlin und Mainz aufgedrückt, die im Gegenzug nicht auskömmlich finanziert werden. Das ist einhellige Meinung im Stadtrat. Aber soll man das Land verklagen? Da gehen die Gedanken auseinander.

Tonlage und Wortwahl unterscheiden sich bisweilen, sonst ist für alle Fraktionen im Koblenzer Stadtrat klar: Es gibt viel zu wenig Zuschüsse von Bund und Land, um immer mehr aufgedrückte Aufgaben aus Berlin und Mainz vernünftig finanzieren zu können. Die Haltung würde wohl auch sonst fast jede Kommune bundesweit unterschreiben (wahlweise mit anderer Landeshauptstadt).







