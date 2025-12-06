Zu Nikolaus mehr Licht ins Dunkel bringen

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 6 geht es allerdings um ein praktisches Geschenk.
Er klingt wenig adventlich, dieser Vorschlag – aber vielleicht kann er ja Menschen vor Verletzungen schützen oder gar Leben retten: Mein Wunsch ist, dass in vielen Nikolausstiefeln an Rhein und Mosel und in der Eifel Fahrradlampen und reflektierende Bänder für die Kleidung liegen.