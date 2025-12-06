Rhein, Mosel & Eifel im Advent Zu Nikolaus mehr Licht ins Dunkel bringen Doris Schneider 06.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Foto ist nachgestellt. Aber es ist auch Alltag: Viel zu viele Radfahrer sind in Koblenz ohne Licht unterwegs. Eine Lampe zu schenken, wäre ein sinnvolles Nikolausgeschenk. Alexej Zepik

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 6 geht es allerdings um ein praktisches Geschenk.

Er klingt wenig adventlich, dieser Vorschlag – aber vielleicht kann er ja Menschen vor Verletzungen schützen oder gar Leben retten: Mein Wunsch ist, dass in vielen Nikolausstiefeln an Rhein und Mosel und in der Eifel Fahrradlampen und reflektierende Bänder für die Kleidung liegen.







Artikel teilen

Artikel teilen