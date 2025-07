Keine Veranstaltung in Koblenz zieht so viele Menschen in die Altstadt wie das Altstadtfest. Bands und DJs spielen und legen auf, die Plätze, Restaurants und Bars sind bestens gefüllt. Da wird es auch schon mal etwas lauter. In diesem Jahr allerdings sei es zu laut gewesen, teilte ein Anwohner unserer Zeitung mit. Das sagt der Veranstalter, die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft (GKKG), zur Kritik.

Auf Anfrage unserer Zeitung teilt GKKG-Geschäftsführerin Julia Nusch mit: „Wir nehmen die Anliegen der Anwohner und Besucher sehr ernst und möchten betonen, dass uns das Wohl aller Beteiligten am Herzen liegt.“ Das Altstadtfest sei eine wichtige Tradition, die „unsere Gemeinschaft stärkt und für Freude sorgt“.

Ein Anwohner hatte von einer „Großdisco“ am Samstag auf dem Münzplatz und von „fast acht Stunden Dauerbeschallung“ gesprochen. Der Lärmpegel von Livebands sei durch die auflegenden DJs deutlich überschritten worden, so der Vorwurf. Die Stadt indes hatte auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt: „Während des Altstadtfestes gingen keinerlei telefonische Lärmbeschwerden ein. Es gab lediglich eine schriftliche Beschwerde im Nachgang der Veranstaltung.“

Die GKKG habe selbst Lärmmessungen am Freitag sowie am Samstag vorgenommen, so die Stadt weiter. Die Musikanlage sei entsprechend eingestellt worden, sodass die Lärmwerte im erlaubten Dezibelbereich lagen. Der Kommunale Vollzugsdienst sei natürlich im Einsatz gewesen und habe vor Ort auf die Veranstaltungssicherheit geachtet. Behördliche (Lärmschutz-)Maßnahmen hätten jedoch nicht ergriffen werden müssen, da der Veranstalter sich an die Auflagen gehalten habe.

GKKG-Geschäftsführerin Nusch teilt weiter mit: „Es ist uns wichtig, ein vielfältiges Musikangebot zu präsentieren, um für Jung und Alt etwas zu bieten. Dabei setzen wir auf verschiedene Musikrichtungen, um möglichst viele Geschmäcker zu bedienen.“ Und: „Wir sind uns bewusst, dass die Lautstärke, besonders rund um die Elektro-Bühne am Münzplatz, für einige Anwohner eine Belastung darstellen kann.“ Daher sei die GKKG offen für einen Dialog, um gemeinsam Lösungen zu finden, die die Feststimmung und Lebensqualität in der Altstadt berücksichtigen.

Ziel der GKKG sei es, das Fest „weiterhin als positives Ereignis zu gestalten, das alle genießen können, ohne dass sich jemand unwohl fühlt“.