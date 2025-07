Zu Gast in Koblenz: Der Junge musste mal an die Luft

Bekannt wurde er als Junge, der an die frische Luft muss: Der jetzt 17-jährige Schauspieler Julius Weckauf hat als Zehnjähriger Hape Kerkeling in dessen Filmbiografie verkörpert. Jetzt war er zu Gast in Koblenz.