Umzug des Max-von-Laue
Zieht das Koblenzer Gymnasium in die Goldgrube?
Zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium übergangsweise in die Goldgrube? Die Pläne sind fortgeschritten.
Zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium übergangsweise in die Goldgrube? Die Pläne dafür sind fortgeschritten.
Mirco Klein

Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums muss für einige Jahre aus ihrem Standort in der Koblenzer Südallee wegziehen. Ihr Weg könnte in den Stadtteil Goldgrube führen. Die Pläne der Stadt sind schon sehr konkret.

Lesezeit 3 Minuten
Wohin zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium, solange am Standort in der Südallee gebaut wird? Diese Frage beschäftigt die Stadtverwaltung schon seit Monaten. Jetzt werden die Pläne sehr konkret: Die Spur führt in die Goldgrube. Zwischen Bogenstraße und Gutenbergstraße neigt sich der Neubau der Kita Goldgrube langsam dem Ende.

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