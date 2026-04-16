Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums muss für einige Jahre aus ihrem Standort in der Koblenzer Südallee wegziehen. Ihr Weg könnte in den Stadtteil Goldgrube führen. Die Pläne der Stadt sind schon sehr konkret.
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Wohin zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium, solange am Standort in der Südallee gebaut wird? Diese Frage beschäftigt die Stadtverwaltung schon seit Monaten. Jetzt werden die Pläne sehr konkret: Die Spur führt in die Goldgrube.
Zwischen Bogenstraße und Gutenbergstraße neigt sich der Neubau der Kita Goldgrube langsam dem Ende.